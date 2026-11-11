В Челябинской области днем 11 ноября объявили беспилотную опасность

Днем 11 ноября руководство Челябинской области объявило на территории региона режим «Беспилотная опасность». В связи с введением превентивных мер местные жители были предупреждены о вероятных кратковременных ограничениях или перебоях в работе мобильной связи и доступа к сети Интернет.

Рекомендации населению и алгоритм действий

Представители областного правительства и региональной системы предупреждения чрезвычайных ситуаций (РСЧС) призывают граждан сохранять хладнокровие, не поддаваться панике и продолжать привычный ритм жизни, не теряя бдительности.

Особое внимание рекомендуется уделять обстановке вокруг и подозрительным предметам в воздушном пространстве. При обнаружении любых необычных объектов граждан просят незамедлительно информировать экстренные службы по единому номеру 112 и строго следовать инструкциям безопасности при угрозе БПЛА, доверяя исключительно официальным источникам.