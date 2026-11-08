Более 20 позиций под прицелом: в России начнут отслеживать стоимость мяса, молока и овощей

ТАСС: в России внедрят сквозной отслеживатель цен на 24 главных продуктов

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Широкая]

С 1 января 2027 года в России запустится система сквозного мониторинга цен на 24 социально значимых товара — от мяса до овощей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по защите конкуренции Игоря Игошина.

Парламентарий подчеркнул, что нововведение не предполагает директивной заморозки стоимости или жесткого регулирования торговых наценок. Задача государства — наладить детальное наблюдение за всей цепочкой формирования цены, начиная от производителей или импортеров и заканчивая полками магазинов.

В контрольный перечень вошла основа повседневного рациона большинства российских семей:

  • Мясо и рыба: говядина, свинина, баранина, куры и рыба;
  • Молочные продукты и яйца: молоко, сыр, сливочное масло, а также куриные яйца;
  • Бакалея и базовые товары: подсолнечное масло, сахар, соль, мука, хлеб, рис, гречка и макароны;
  • Овощная корзина: картофель, свекла, репчатый лук, морковь, капуста, а также свежие помидоры и огурцы.

Техническую сторону вопроса возьмет на себя Налоговая служба. ФНС начнет передавать сведения о сделках поставщиков с ритейлом, объемах продаж, доходах и расходах торговых сетей в профильные ведомства — Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития, ФАС и Росстат.

По словам Игошина, такой обмен данными поможет четко отграничивать естественные причины удорожания (сезонные факторы, подорожавшую логистику и сырье) от искусственных накруток. Это позволит властям реагировать на спекуляции точечно, не создавая лишних барьеров для добросовестного бизнеса.

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