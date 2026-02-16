Кто попадет под раздачу: двойной тариф на воду вступил в силу для россиян

В России с января 2026 года начали действовать обновленные нормативы оплаты холодной воды для граждан, не установивших индивидуальные счетчики. Жители различных регионов уже получили первые квитанции и заметили существенное увеличение начислений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Причиной роста сумм стал пересмотр повышающего коэффициента, применяемого к нормативу потребления. Если ранее для квартир без измерительных приборов использовался множитель 1,5, то теперь он увеличен до 3. Таким образом, фактическая плата за ресурс для этой категории потребителей возросла вдвое, пишет Discover24.

В органах власти пояснили, что данная мера направлена на борьбу с так называемыми «резиновыми квартирами» и неучтенным потреблением воды. Часто возникают ситуации, когда в небольшом жилье официально зарегистрирован один человек, а проживает несколько семей или рабочих. Отсутствие счетчиков позволяло таким жильцам тратить значительные объемы воды, расходы на которые либо ложились на соседей, либо оставались неоплаченными. Новый коэффициент призван сделать подобную схему невыгодной.

