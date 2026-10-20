Купила фальшивую метрику: как сахалинка 8 раз обманула Минсоцзащиты и Соцфонд

Сахалинку обвязали вернуть 2,5 млн рублей выплат на нерожденного ребенка

Общество

Ногликский районный суд Сахалинской области вынес приговор по делу о крупном мошенничестве при получении социальных выплат. Жительница поселка Ноглики купила фальшивое свидетельство о рождении несуществующего ребенка и незаконно оформила 8 видов господдержки. Суммарный ущерб Минсоцзащиты региона и Соцфонду превысил 2,53 миллиона рублей. Суд приговорил обвиняемую к 4 годам лишения свободы условно и обвязал полностью вернуть похищенные средства, пишет АСТВ.

Детали уголовного дела и полученные выплаты

  • Схема обмана: обвиняемая купила у неустановленного лица поддельное свидетельство о рождении ребенка, которого не рожала, где была указана матерью.
  • Общая сумма ущерба: 2 533 651,45 рубля.
    • Минсоцзащиты Сахалинской области: 1 796 227,45 рубля.
    • Отделение Соцфонда РФ (ОСФР) по Сахалинской области: 737 424 рубля.
  • Незаконно оформленные выплаты (8 видов): единовременное и ежемесячные пособия при рождении; выплата по уходу до 1,5 лет; пособие одинокой матери; выплата многодетным; пособие на питание детям до 3 лет; выплата на ребенка от 3 до 7 лет; адресная продпомощь; единое пособие в связи с рождением и воспитанием.
  • Приговор суда: 4 года лишения свободы условно. Гражданские иски министерства и ОСФР о возмещении 2,5 млн рублей удовлетворены полностью. Приговор вступил в силу.

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