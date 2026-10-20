Купила фальшивую метрику: как сахалинка 8 раз обманула Минсоцзащиты и Соцфонд

Схема обмана: обвиняемая купила у неустановленного лица поддельное свидетельство о рождении ребенка, которого не рожала, где была указана матерью.

Незаконно оформленные выплаты (8 видов): единовременное и ежемесячные пособия при рождении; выплата по уходу до 1,5 лет; пособие одинокой матери; выплата многодетным; пособие на питание детям до 3 лет; выплата на ребенка от 3 до 7 лет; адресная продпомощь; единое пособие в связи с рождением и воспитанием.