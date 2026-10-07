Таиланд намерен начать взимать туристический сбор с иностранцев

Власти Таиланда планируют ввести туристический сбор для иностранных граждан в первом квартале 2027 года. На первом этапе он будет распространяться на путешественников, прибывающих в страну воздушным транспортом, сообщает ТАСС со ссылкой на Bangkok Post.

Размер платежа составит 450 батов, или около $13,5. По оценкам властей, новая мера позволит ежегодно получать в бюджет около 8 млрд батов ($239 млн).

Часть средств намерены направлять на медицинское страхование иностранных туристов. Благодаря этому государственные расходы на соответствующие цели могут сократиться примерно на 7 млрд батов ($209 млн) в год. Остаток поступит в специальный фонд, предназначенный для развития и модернизации туристической инфраструктуры.

По итогам общественных слушаний, завершившихся 28 сентября, более 80% почти 6 тыс. участников поддержали саму концепцию сбора, а 78,3% одобрили предложенную ставку.

В обсуждении проекта участвовали представители более 30 государственных и частных организаций, включая аэропортового оператора Airports of Thailand, органы гражданской авиации, гостиничную и туристическую ассоциации.

Представители туристической отрасли ранее призывали перенести запуск системы из-за продолжающихся наводнений. Однако профильное ведомство намерено сохранить установленный график.

Идея фиксированного сбора с иностранных туристов обсуждается в Таиланде с 2020 года. Среди рассматриваемых вариантов оплаты — включение суммы в стоимость авиабилета или гостиничного проживания.

Ранее турист отсудил у туроператора втрое больше стоимости VIP-экскурсии в Таиланде.