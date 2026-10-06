Атака БПЛА ВСУ на регионы России 6 октября: последние новости, сколько дронов сбито — что известно

Общество

Российские средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 868 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России и акваторией Азовского моря. Атака продолжалась с 20:00 5 октября до 09:00 6 октября, сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Дроны атаковали несколько регионов

Беспилотники были уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями.

Также ПВО перехватила БПЛА над Московским регионом и Республикой Крым.

Часть дронов уничтожили над Азовским морем

По данным Минобороны, беспилотники также были перехвачены и уничтожены над акваторией Азовского моря.

Всего за указанный период российские средства ПВО уничтожили 868 украинских БПЛА самолетного типа.

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