Доходность растет: Банк России раскрыл свежие данные по вкладам в топ-10 банков

В первой декаде октября 2026 года средняя максимальная процентная ставка по рублевым депозитам в десяти крупнейших банках России составила 13,06% годовых. Согласно официальным данным Банка России, показатель вернулся к значениям третьей декады апреля текущего года. После весенне-летнего периода котировок, когда ставки снижались до 12,83%, в августе и сентябре возобновился постепенный рост доходности по вкладам. Регулятор продолжает фиксировать планомерный подъем ставок на фоне меняющихся денежно-кредитных условий. Об этом информирует сетевое издание tatcenter со ссылкой на ЦБ РФ.

Динамика максимальной ставки по вкладам в первой декаде октября

По данным мониторинга Банка России, средняя максимальная процентная ставка по депозитам в физических лицах в десяти ведущих кредитных организациях страны достигла 13,06% в первой декаде октября 2026 года.

Этот показатель полностью совпал с пиковыми значениями третьей декады апреля, когда ставка находилась на аналогичной отметке.

Траектория изменений доходности в весенне-летний период

Анализ динамики показывает, что после апрельского значения доходность по вкладам демонстрировала временное снижение. В мае показатель опустился до 13,04%, а в июле зафиксировался в диапазоне 12,83–12,85%.

С конца лета банки начали постепенно корректировать условия в сторону повышения, реагируя на сигналы регулятора и изменение рыночной конъюнктуры.

Тренд на повышение ставок в конце лета и начале осени

Восстановительный тренд наметился в августе и продолжить усиливаться в сентябре. Во второй декаде сентября средняя максимальная ставка достигла 13,01%, а к третьей декаде подскочила до 13,06%.