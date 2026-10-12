Почти 40 млрд рублей на новый СИЗО: что планируют построить в Солнечногорске

РИА Новости: в Солнечногорске построят СИЗО на 4 тысячи мест

Общество

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) планирует построить следственный изолятор на 4 тысячи мест в Солнечногорске Московской области. Стоимость проекта превысит 39,9 млрд рублей, а завершить строительство предполагается к 2031 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на изученные документы.

В Солнечногорске построят комплекс с несколькими корпусами

Согласно документам, на объекте предусмотрят несколько режимных корпусов для мужчин, отдельный корпус для женщин и несовершеннолетних, а также корпус для мужчин, осужденных к пожизненному лишению свободы.

Помимо основных зданий, в комплекс войдут общежитие для осужденных, городок для служебных собак, пожарное депо, столовая и другие объекты. Также проект предусматривает корпус для заболевших туберкулезом.

На строительство планируется направить более 39,9 млрд рублей из федерального бюджета.

Еще один изолятор запланирован в Сергиевом Посаде

Второй проект предполагает строительство СИЗО на тысячу мест в Сергиевом Посаде. По данным документов, на него предусмотрено 18,8 млрд рублей.

Начать строительство учреждения планируют в период с 2032 по 2035 год. Завершить проектные работы рассчитывают к 2031 году.

Таким образом, планы ФСИН предусматривают создание в Подмосковье двух новых следственных изоляторов общей вместимостью 5 тысяч мест.

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