Почти 40 млрд рублей на новый СИЗО: что планируют построить в Солнечногорске
РИА Новости: в Солнечногорске построят СИЗО на 4 тысячи мест
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) планирует построить следственный изолятор на 4 тысячи мест в Солнечногорске Московской области. Стоимость проекта превысит 39,9 млрд рублей, а завершить строительство предполагается к 2031 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на изученные документы.
В Солнечногорске построят комплекс с несколькими корпусами
Согласно документам, на объекте предусмотрят несколько режимных корпусов для мужчин, отдельный корпус для женщин и несовершеннолетних, а также корпус для мужчин, осужденных к пожизненному лишению свободы.
Помимо основных зданий, в комплекс войдут общежитие для осужденных, городок для служебных собак, пожарное депо, столовая и другие объекты. Также проект предусматривает корпус для заболевших туберкулезом.
На строительство планируется направить более 39,9 млрд рублей из федерального бюджета.
Еще один изолятор запланирован в Сергиевом Посаде
Второй проект предполагает строительство СИЗО на тысячу мест в Сергиевом Посаде. По данным документов, на него предусмотрено 18,8 млрд рублей.
Начать строительство учреждения планируют в период с 2032 по 2035 год. Завершить проектные работы рассчитывают к 2031 году.
Таким образом, планы ФСИН предусматривают создание в Подмосковье двух новых следственных изоляторов общей вместимостью 5 тысяч мест.