Сварщики обошли других рабочих: кому в Подмосковье предлагают самые высокие зарплаты

REGIONS: электрогазосварщикам в Подмосковье предлагают ₽177 тыс. в месяц

Общество

В январе–августе 2026 года средние зарплатные предложения в машиностроении Московской области выросли на 22% и достигли ₽176 468 в месяц. Самые высокие предложения среди рабочих специальностей получили электрогазосварщики — в среднем ₽177 тыс., сообщили REGIONS аналитики «Авито Работы» и «Авито Авто».

Кто получает самые высокие предложения

Электрогазосварщики заняли первое место по уровню средних зарплатных предложений в машиностроении Московской области. Их работа связана со сваркой и газовой резкой металлических деталей и востребована на различных производственных предприятиях, включая машиностроительные заводы.

На втором месте оказались токари — среднее предложение для них составило ₽165 тыс. в месяц. Они изготавливают и обрабатывают детали на токарных станках, работают по чертежам и контролируют точность размеров.

Третью позицию заняли слесари МСР. В январе–августе им в среднем предлагали ₽163 тыс. в месяц. Такие специалисты занимаются сборкой, регулировкой и наладкой механизмов, узлов и готовых изделий.

Зарплаты в машиностроении выросли на 54%

В целом по России средние зарплатные предложения в машиностроении за январь–август увеличились на 54% год к году и достигли ₽150 633 в месяц.

При этом средние значения рассчитываются между минимальной и максимальной суммами, указанными в зарплатной вилке вакансии. Фактический доход может отличаться с учетом премий, бонусов и других выплат.

На уровень предложений также влияет распространенность вахтового формата работы, который во многих случаях предполагает более высокую оплату.

Наиболее заметно в России вырос спрос на газорезчиков — на 103%. Количество предложений для контролеров качества увеличилось на 76%, а средняя зарплата в вакансиях для них составила ₽85 344. Спрос на разнорабочих вырос на 15%, при этом средние предложения достигли ₽123 694.

Соискатели активнее интересуются рабочими профессиями

Рост зарплатных предложений сопровождается увеличением числа откликов. За январь–август количество откликов на вакансии слесарей-ремонтников выросло на 107% год к году, операторов производственной линии — на 99%, контролеров качества — на 68%.

По словам директора по развитию сервиса Романа Губанова, предприятия конкурируют за квалифицированных специалистов на фоне дефицита инженерно-технических кадров. По данным НИУ ВШЭ, нехватку таких сотрудников испытывают около двух третей организаций машиностроения.

Доля российских и локализованных автомобилей растет

Автомобильная промышленность остается одним из ключевых направлений машиностроения. По итогам лета около 55% новых автомобилей в каталоге профильной онлайн-площадки составляли российские бренды или иномарки российской сборки. Годом ранее их доля была ниже 43%.

Около 20% предложения приходилось на отечественные марки. Наибольший интерес пользователей вызывают отечественные и локализованные кроссоверы — на них приходится более 15% внимания аудитории платформы.

По оценке руководителя продаж направления «Новые авто» Артема Хомутинникова, развитие производства в России влияет одновременно на структуру автомобильного рынка и спрос на специалистов, необходимых на разных этапах выпуска машин.

Читайте также

Собака сбежала из дома и проехала 100 километров к больной хозяйке

Собака сбежала из дома и проехала 100 километров к больной хозяйке

Отель заставляют оплатить дважды? Как не остаться без денег при бронировании отпуска за границей

Отель заставляют оплатить дважды? Как не остаться без денег при бронировании отпуска за границей

Дизайнер назвал главные критерии выбора одежды у зумеров

Дизайнер назвал главные критерии выбора одежды у зумеров

«Надбавку — уже через год». Что изменится для сотрудников госорганов с 2027 года?

«Надбавку — уже через год». Что изменится для сотрудников госорганов с 2027 года?

«Золотые шесть часов»: почему менингококковая инфекция так опасна

«Золотые шесть часов»: почему менингококковая инфекция так опасна

Власти Приморья объяснили, почему часть сообщений о медведях ложная

Власти Приморья объяснили, почему часть сообщений о медведях ложная

Почти каждый второй выбрал дом престарелых: что россияне думают об уходе в старости

Всероссийские конкурсы по ПДД проведут в России ко Всемирному дню памяти жертв ДТП

Всероссийские конкурсы по ПДД проведут в России ко Всемирному дню памяти жертв ДТП

Путь на тысячи километров: идущая во Владивосток пара остановилась в Забайкалье

Учительница сама пришла в полицию: в Техасе расследуют дело о преступлении против ученика

Новая дата «конца света» уже близко: объявлен окончательный срок — гибель человечества намечена на октябрь

Риновирусы лидируют: Роспотребнадзор рассказал о ситуации с инфекциями

Добавьте mosregtoday.ru в избранное