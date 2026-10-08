Сварщики обошли других рабочих: кому в Подмосковье предлагают самые высокие зарплаты

В январе–августе 2026 года средние зарплатные предложения в машиностроении Московской области выросли на 22% и достигли ₽176 468 в месяц. Самые высокие предложения среди рабочих специальностей получили электрогазосварщики — в среднем ₽177 тыс., сообщили REGIONS аналитики «Авито Работы» и «Авито Авто».

Кто получает самые высокие предложения

Электрогазосварщики заняли первое место по уровню средних зарплатных предложений в машиностроении Московской области. Их работа связана со сваркой и газовой резкой металлических деталей и востребована на различных производственных предприятиях, включая машиностроительные заводы.

На втором месте оказались токари — среднее предложение для них составило ₽165 тыс. в месяц. Они изготавливают и обрабатывают детали на токарных станках, работают по чертежам и контролируют точность размеров.

Третью позицию заняли слесари МСР. В январе–августе им в среднем предлагали ₽163 тыс. в месяц. Такие специалисты занимаются сборкой, регулировкой и наладкой механизмов, узлов и готовых изделий.

Зарплаты в машиностроении выросли на 54%

В целом по России средние зарплатные предложения в машиностроении за январь–август увеличились на 54% год к году и достигли ₽150 633 в месяц.

При этом средние значения рассчитываются между минимальной и максимальной суммами, указанными в зарплатной вилке вакансии. Фактический доход может отличаться с учетом премий, бонусов и других выплат.

На уровень предложений также влияет распространенность вахтового формата работы, который во многих случаях предполагает более высокую оплату.

Наиболее заметно в России вырос спрос на газорезчиков — на 103%. Количество предложений для контролеров качества увеличилось на 76%, а средняя зарплата в вакансиях для них составила ₽85 344. Спрос на разнорабочих вырос на 15%, при этом средние предложения достигли ₽123 694.

Соискатели активнее интересуются рабочими профессиями

Рост зарплатных предложений сопровождается увеличением числа откликов. За январь–август количество откликов на вакансии слесарей-ремонтников выросло на 107% год к году, операторов производственной линии — на 99%, контролеров качества — на 68%.

По словам директора по развитию сервиса Романа Губанова, предприятия конкурируют за квалифицированных специалистов на фоне дефицита инженерно-технических кадров. По данным НИУ ВШЭ, нехватку таких сотрудников испытывают около двух третей организаций машиностроения.

Доля российских и локализованных автомобилей растет

Автомобильная промышленность остается одним из ключевых направлений машиностроения. По итогам лета около 55% новых автомобилей в каталоге профильной онлайн-площадки составляли российские бренды или иномарки российской сборки. Годом ранее их доля была ниже 43%.

Около 20% предложения приходилось на отечественные марки. Наибольший интерес пользователей вызывают отечественные и локализованные кроссоверы — на них приходится более 15% внимания аудитории платформы.

По оценке руководителя продаж направления «Новые авто» Артема Хомутинникова, развитие производства в России влияет одновременно на структуру автомобильного рынка и спрос на специалистов, необходимых на разных этапах выпуска машин.