Range Rover за ₽15,7 млн: какие премиум-авто чаще покупают в Подмосковье

В Московской области средняя стоимость премиального автомобиля с пробегом за январь–август 2026 года составила ₽6,8 млн. Для автомобилей люксового сегмента показатель достиг ₽27,4 млн. Самой дорогой покупкой среди подержанных премиум-машин стала сделка на ₽15,7 млн, сообщили REGIONS эксперты «Авито Селект» на основе анализа спроса и цен.

Какие премиальные машины популярны в Подмосковье

В число наиболее востребованных премиальных марок в регионе вошли Mercedes-Benz, BMW, Audi, Land Rover и Porsche.

Топ-5 популярных моделей с пробегом полностью сформировали немецкие бренды. В него вошли BMW X5, Mercedes-Benz GLS, Mercedes-Benz V-класса, Mercedes-Benz S-класса и Mercedes-Benz GLE.

Range Rover за ₽15,7 млн

Самой дорогой сделкой на рынке подержанных автомобилей в Московской области за первые восемь месяцев года стала покупка Land Rover Range Rover 2022 года выпуска. За автомобиль заплатили ₽15,7 млн.

Среди других крупных сделок были продажа Tank 700 2024 года за ₽10,3 млн, Lexus RX 2023 года за ₽8,7 млн, Audi RS4 2021 года за ₽8,6 млн и Mercedes-Benz GLE 2021 года за ₽7,8 млн.

Средняя цена люксового автомобиля достигла ₽27,4 млн

В 2026 году жители Московской области стали активнее интересоваться автомобилями люксового сегмента. Средняя стоимость такой машины достигла ₽27,4 млн.

По оценке директора по развитию транзакционных сервисов «Авито Селект» Дмитрия Иванова, высокая стоимость премиальных автомобилей повышает значение доверия к сделке. Покупатели все чаще используют цифровые сервисы, позволяющие заранее получить подробную информацию об автомобиле и выполнить значительную часть процедуры покупки онлайн.