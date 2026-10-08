Range Rover за ₽15,7 млн: какие премиум-авто чаще покупают в Подмосковье
REGIONS: средняя цена премиум-авто с пробегом достигла ₽6,8 млн
В Московской области средняя стоимость премиального автомобиля с пробегом за январь–август 2026 года составила ₽6,8 млн. Для автомобилей люксового сегмента показатель достиг ₽27,4 млн. Самой дорогой покупкой среди подержанных премиум-машин стала сделка на ₽15,7 млн, сообщили REGIONS эксперты «Авито Селект» на основе анализа спроса и цен.
Какие премиальные машины популярны в Подмосковье
В число наиболее востребованных премиальных марок в регионе вошли Mercedes-Benz, BMW, Audi, Land Rover и Porsche.
Топ-5 популярных моделей с пробегом полностью сформировали немецкие бренды. В него вошли BMW X5, Mercedes-Benz GLS, Mercedes-Benz V-класса, Mercedes-Benz S-класса и Mercedes-Benz GLE.
Range Rover за ₽15,7 млн
Самой дорогой сделкой на рынке подержанных автомобилей в Московской области за первые восемь месяцев года стала покупка Land Rover Range Rover 2022 года выпуска. За автомобиль заплатили ₽15,7 млн.
Среди других крупных сделок были продажа Tank 700 2024 года за ₽10,3 млн, Lexus RX 2023 года за ₽8,7 млн, Audi RS4 2021 года за ₽8,6 млн и Mercedes-Benz GLE 2021 года за ₽7,8 млн.
Средняя цена люксового автомобиля достигла ₽27,4 млн
В 2026 году жители Московской области стали активнее интересоваться автомобилями люксового сегмента. Средняя стоимость такой машины достигла ₽27,4 млн.
По оценке директора по развитию транзакционных сервисов «Авито Селект» Дмитрия Иванова, высокая стоимость премиальных автомобилей повышает значение доверия к сделке. Покупатели все чаще используют цифровые сервисы, позволяющие заранее получить подробную информацию об автомобиле и выполнить значительную часть процедуры покупки онлайн.