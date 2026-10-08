Подмосковные участники вошли в топ-150 в треке «Медиакампус» проекта «ТопБЛОГ»

Подмосковные авторы вошли в топ-150 лучших участников конкурсного этапа трека «Медиакампус» Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», они представят регион в финале. Заключительный этап направления пройдет в Мастерской управления «Сенеж», участники пройдут комплексную оценку медиакомпетенций, на основе которой будут названы победители шестого сезона «ТопБЛОГа». Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Программа позволяет авторам развивать медиакомпетенции, в треке «Медиакампус» представлены пять обучающих модулей, охватывающих разные стороны медиаработы. Они помогают участникам находить собственный стиль, понимать аудиторию и создавать содержательные публикации. Программа также включает в себя конкурсную часть, где можно было освоить не менее 60% программы и пройти итоговое тестирование. Из более чем 35,5 тыс. подавших заявки к конкурсному этапу было допущено 711 участников.

По результатам оценки конкурсных заданий определены 150 участников, которые получили приглашение в финал проекта, который пройдет 28–30 октября.

«237 человек на одно место в финале – показатель того, насколько востребовано сегодня качественное медиаобразование. Каждый год образовательные программы «ТопБЛОГа» привлекают авторов из всех регионов России», – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Подмосковье будут представлять восемь жителей, в том числе Иван Гузей из Мытищ – волонтер, автор блога о сохранении исторической памяти. Кроме того, в финал вышли Дмитрий Дмитриевский из Люберец – врач, хирург и эндоскопист, автор гастрономического блога «Общий счет», Денис Михайлов из Балашихи – автор блога о покупках и распаковках и другие.

Среди партнеров программы – Фонд «Сколково», Российский государственный гуманитарный университет, факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, VK, Институт развития интернета, Фонд президентских грантов, Президентский фонд культурных инициатив, Центр «Благосфера» и образовательная платформа «Нетология». Материалы всех пяти модулей доступны до конца года, продолжить обучение могут как участники отбора, так и новые пользователи, зарегистрировавшиеся на сайте topblog.rsv.ru. Программу реализуют в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.