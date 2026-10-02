Жителей Подмосковья предупредили о старте рассылки налоговых уведомлений

В Подмосковье началась рассылка налоговых уведомлений, в 2026 году налоговые органы в регионе сформировали более 4 млн уведомлений на уплату физическими лицами имущественных налогов и НДФЛ за 2025 год. Из них почти 3,2 млн уже размещены в Личных кабинетах на сайте ФНС России и Едином портале госуслуг (ЕПГУ). Об этом сообщает УФНС России по Московской области.

Остальные уведомления доставят до 20 октября Почтой России по адресу места жительства налогоплательщиков. При этом жителям с налоговыми льготами, освобождающие владельца объекта налогообложения от уплаты налога, налоговые уведомления не направляются. Так, например, у пенсионера с одним с одним объектом недвижимости налоговые обязательства будут нулевыми. Кроме того, уведомления не получат те налогоплательщики, у которых общая сумма начисленных налогов не превысила 300 рублей.

В ведомстве отметили, что на главной странице официального сайта ФНС России размещена промостраница «Налоговое уведомление 2026 года», где собраны ответы на наиболее популярные вопросы по имущественным налогам.

Отметим, что уплатить налоги можно онлайн через «Личный кабинет налогоплательщика физического лица», при помощи сервисов «Заплати налоги», «Единый налоговый платеж» сайта ФНС России, с помощью смартфона через мобильное приложение «Налоги ФЛ», а также в ближайшем отделении банка или Почты России. Сделать это нужно не позднее 1 декабря 2026 года.

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