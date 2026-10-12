«Принципиально важно»: Миронов предложил сделать бесплатным проезд для школьников по всей России

Миронов предложил сделать бесплатным проезд для школьников по всей России

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Депутат Государственной думы Сергей Миронов выступил с инициативой сделать общественный транспорт бесплатным для всех российских школьников на территории страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы предлагаем установить бесплатный проезд для всех школьников. Принципиально важно сделать бесплатным проезд по всей стране», — сказал парламентарий.

Помимо этого, для учащихся вузов и колледжей Миронов предлагает ввести единую транспортную карту. Данная мера, по замыслу автора инициативы, обеспечит скидку в размере 50% на проезд в городском и пригородном сообщении по всей России.

Ранее сообщалось о том, что компании подменяют репетиторов при подготовке школьников к ОГЭ и ЕГЭ.

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