«Принципиально важно»: Миронов предложил сделать бесплатным проезд для школьников по всей России

Депутат Государственной думы Сергей Миронов выступил с инициативой сделать общественный транспорт бесплатным для всех российских школьников на территории страны. Об этом сообщает ТАСС .

«Мы предлагаем установить бесплатный проезд для всех школьников. Принципиально важно сделать бесплатным проезд по всей стране», — сказал парламентарий.

Помимо этого, для учащихся вузов и колледжей Миронов предлагает ввести единую транспортную карту. Данная мера, по замыслу автора инициативы, обеспечит скидку в размере 50% на проезд в городском и пригородном сообщении по всей России.

Ранее сообщалось о том, что компании подменяют репетиторов при подготовке школьников к ОГЭ и ЕГЭ.