Вдвое больше потребностей: сколько редкоземельных металлов добывает и тратит Россия

Российская Федерация располагает доказанными запасами редкоземельных металлов объемом 28,5 миллиона тонн, занимая по этому показателю седьмое место в мире. С учетом текущих темпов добычи и уровня внутреннего потребления страна обеспечена данными стратегическими ресурсами на тысячу лет вперед. Об этом в ходе круглого стола в Совете Федерации заявил директор департамента государственной политики и регулирования в области геологии и недропользования Минприроды РФ Евгений Танин. По его словам, при эффективном освоении освоенных и перспективных месторождений Россия способна полностью закрыть потребности отечественной промышленности и нарастить экспортные поставки на мировой рынок. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС .

Статистика запасов, добычи и внутреннего потребления РЗМ

Представитель Минприроды Евгений Танин приведен конкретные показатели минерально-сырьевой базы страны. В настоящее время в России ежегодно добывается порядка 2,2 тысячи тонн редкоземельных металлов, при этом внутреннее потребление составляет около 1,1 тысячи тонн в год — ровно вдвое меньше объема извлечения.

Для сравнения, совокупный мировой объем потребления РЗМ находится в диапазоне 226–250 тысяч тонн. Анализ соотношения текущей добычи и балансовых запасов в 28,5 млн тонн показывает гарантированную обеспеченность РФ этими ресурсами на столетия вперед.

Стратегический потенциал и выходы на мировой рынок

В ведомстве подчеркивают, что запасы редких и редкоземельных металлов представляют собой мощный фундамент для развития высоких технологий, микроэлектроники, автопрома и оборонно-промышленного комплекса.

При правильном технологическом подходе и привлечении инвестиций в глубокую переработку сырья Россия способна не только гарантировать сырьевой суверенитет, но и занять существенную долю на глобальном рынке, где спрос на РЗМ стабильно растет.