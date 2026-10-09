Всемирный день яйца: россиянам рассказали о главной опасности продукта

Всемирный день яйца отмечают 9 октября. Этот продукт полезен и детям, и взрослым, но может таить в себе серьезную опасность — речь о сальмонеллезе. О том, как избежать заражения, напомнило Управление Роспотребнадзора по Тульской области, передают «Тульские известия» .

В ведомстве отметили, что заболеваемость сальмонеллезом в регионе не превышает среднероссийский уровень, а групповых очагов инфекции не зарегистрировано. Сальмонеллез — это зоонозная инфекция, общая для животных и человека. Она поражает преимущественно желудочно-кишечный тракт и проявляется диареей и интоксикацией. Возбудители — бактерии рода сальмонелл, которые отличаются высокой устойчивостью во внешней среде. На скорлупе яиц в холодильнике они выживают от 24 суток до 4 месяцев, а в белке и желтке — до 5 месяцев.

Чтобы не заболеть, в Роспотребнадзоре советуют соблюдать несколько простых правил. При покупке яиц стоит проверять их чистоту и целостность, не брать битые, смотреть на дату сортировки и срок годности на упаковке. Покупать продукт в несанкционированных точках не стоит. Хранить яйца нужно в холодильнике при температуре от +2 до +6, лучше в специальных ячейках и отдельно от продуктов, которые не проходят термическую обработку.

Перед приготовлением яйца необходимо мыть теплой водой с мылом, а затем тщательно вымыть раковину и посуду. Сырые яйца есть нельзя. В кафе и ресторанах лучше отказаться от блюд с недостаточно обработанным яйцом — пашота, глазуньи, соусов из сырого яйца. Варить яйца следует не менее 15 минут с момента закипания, а яичницу и омлет обжаривать с двух сторон. После работы с яйцами нужно мыть руки с мылом и обрабатывать контактировавшие с ними поверхности.

При первых симптомах кишечной инфекции в ведомстве рекомендуют сразу обращаться за медицинской помощью.