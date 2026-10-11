Считается ли рукоблудие смертным грехом: верующим дали разъяснение

Представители православного духовенства и богословы вновь вернулись к обсуждению деликатной темы, которая много лет вызывает споры среди верующих — входит ли рукоблудие в число смертных грехов. Как оказалось, прямого табу на подобное действие в текстах Священного Писания просто нет, поэтому с формальной точки зрения назвать его смертельным прегрешением для души нельзя, передает ИА ЕЛЬ.

Канонический перечень тяжелейших проступков, отраженный еще в Ветхом Завете, включает в себя вполне конкретные деяния: убийство, разврат, открытое богохульство и явное неуважение к собственным родителям. Именно эти грехи традиционно считаются теми, что полностью отсекают человека от духовной жизни и разрушают его связь с Творцом.

Однако рукоблудие как самостоятельный или изолированный грех в библейских первоисточниках не фигурирует вовсе, подчеркивают священники.

Впрочем, богословы призывают не торопиться с поспешными выводами и не считать отсутствие прямого запрета полным одобрением. Христианское учение в первую очередь ориентируется на внутреннюю гигиену мысли и строгое соблюдение целомудрия. Любые проявления блудных помыслов и страстей, даже если они не подпадают под жесткие формулировки Ветхого Завета, все равно вредят духовному состоянию. Поэтому большинство представителей Церкви сходятся во мнении, что хотя рукоблудие и не относится к категориям смертельных грехов, ничего полезного или благочестивого для христианской души оно в себе не несет.