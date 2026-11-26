В ноябре в Пермском крае ввели 13 карантинов по бешенству животных. Ограничения действуют в Кунгурском, Суксунском, Уинском и Пермском округах, включая поселок Култаево рядом с Пермью. Причины и порядок введения карантинов объяснили в Государственной ветеринарной инспекции края, пишет 59.RU .

Рост числа карантинов в инспекции связывают с двумя факторами. Во-первых, дикие животные в поисках пищи выходят в населенные пункты рядом с лесами. Они естественные переносчики бешенства, и контакты с ними создают очаги заболевания. Во-вторых, владельцы часто отказываются вакцинировать питомцев или делают это нерегулярно.

Карантин начинается с сообщения жителей о заболевании, гибели или изменении поведения животных. Ветеринары выезжают на место, осматривают зверей и берут анализы, которые проверяют в ветеринарном диагностическом центре. Если контактировал человек, информацию передают в Роспотребнадзор. При положительных результатах инспекция направляет губернатору требование ввести карантин, и администрация края готовит перечень ограничений и план ликвидации очага. В очаге вакцинируют всех животных и дезинфицируют территорию, а в радиусе от 500 метров до 3 километров вакцинацию проводят среди восприимчивых животных у владельцев.

Специалисты напомнили, что питомцев нужно вакцинировать и не допускать контактов с дикими животными. О контакте, необычном поведении питомца или его внезапной гибели следует сообщать сразу. Бешенство не лечится и приводит к смерти, заражение происходит через укус, царапину или ослюнение. В Прикамье вакцинация питомцев бесплатна в любой станции по борьбе с болезнями животных.