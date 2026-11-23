Супруги могут увеличить общую сумму возврата НДФЛ за обычное лечение, если распределят расходы между собой и воспользуются индивидуальными лимитами социальных вычетов. О том, как это работает и какие условия необходимо учитывать, « Газете.Ru » рассказал бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский.

По словам эксперта, семейной паре в некоторых случаях выгоднее заявлять расходы на лечение не одному супругу, а обоим. Такой подход позволяет использовать два отдельных лимита и увеличить общую сумму возврата.

Трепольский привел пример: муж и жена ежемесячно зарабатывают по ₽100 тыс. и перечисляют в бюджет по ₽156 тыс. НДФЛ за год. Если семья потратила на обычное лечение ₽240 тыс., но вычет оформит только один супруг, при наличии свободного лимита в ₽150 тыс. он сможет вернуть ₽19,5 тыс.

Если же расходы законно распределить поровну, каждый заявит по ₽120 тыс. и получит обратно по ₽15,6 тыс. В результате семейный возврат составит ₽31,2 тыс. — на ₽11,7 тыс. больше. Расчет действует при условии, что лимиты не использованы другими социальными расходами, а доходов и уплаченного налога достаточно. Одни и те же затраты нельзя учитывать в вычете дважды.

Для дорогостоящего лечения предусмотрены отдельные правила: ограничение по сумме расходов не устанавливается. Так, с ₽600 тыс. затрат при ставке НДФЛ 13% можно вернуть ₽78 тыс., если соблюдены остальные требования. При этом сама по себе высокая стоимость медицинской услуги не означает, что лечение относится к дорогостоящему. Это определяется специальным перечнем и кодом, указанным в справке клиники.

Оформить вычет разрешается не только за собственное лечение, но и за медицинские услуги, оплаченные для супруга, родителей или детей, если соблюдены предусмотренные законом возрастные и другие условия. При этом неиспользованный остаток социального вычета на следующий год не переносится.

Эксперт посоветовал заранее обсудить с клиникой оформление справок и проверить, на чье имя будут отражены расходы. Документы должны соответствовать реальным обстоятельствам: простое переоформление платежей не дает права на вычет без законных оснований. Конкретная сумма возврата также зависит от ставки НДФЛ и размера налога, фактически уплаченного человеком.

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