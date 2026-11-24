Инфекция, получившая за тяжелое течение название «валящий с ног вирус», начинается остро и сопровождается сильной интоксикацией, высокой температурой до 39–40 градусов , слабостью, ломотой в теле, ознобом, интенсивной головной болью, болью в горле и сильным сухим кашлем, об этом сообщает издание со ссылкой на ТАСС и инфекциониста, сотрудника Института медицины и медтехнологий НГУ, замдиректора НИИ туберкулеза Юлию Ермолаеву .

Специалист отметила, что патоген способен попасть на территорию России, как и любой другой респираторный возбудитель, на фоне активного авиасообщения и миграционных потоков. Напоминается также, что 21 ноября Роспотребнадзор направил в Министерство здравоохранения Казахстана запрос для получения официальных сведений об эпидемиологической обстановке в республике после публикаций об этой инфекции.

Возбудители болезни и группы риска

По словам Ермолаевой, официальные лабораторные исследования в Казахстане показывают, что среди циркулирующих возбудителей доминируют:

вирус гриппа A (H1N1) ;

риновирусы;

бокавирусы;

аденовирусы и ряд других респираторных патогенов.

Эксперт подчеркнула, что основная угроза заключается не в появлении нового неизвестного вируса, а в тяжелом течении самого гриппа. Заболевание способно вызывать серьезные осложнения, в первую очередь у детей, пожилых людей и беременных женщин.