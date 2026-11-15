Шоу-бизнес: Вадим Такменев пообещал скоро назвать имя нового судьи «ВИА Суперстар!»

Ведущий музыкального проекта «ВИА Суперстар!» Вадим Такменев сообщил, что место ушедшего из жизни музыкального критика Сергея Соседова в судейской коллегии займет новый участник. Раскрывать конкретное имя телеведущий пока не стал, однако дал понять, что состав жюри пополнит мужчина.

Поводом для бурных обсуждений среди зрителей стала недавняя публикация ведущего, где он выложил совместный снимок с певицей Линдой, известной по хитам «Ворона» и «Мало огня». Подписчики предположили, что именно она займет кресло критика, однако Такменев эти домыслы опроверг.

Сроки съемок нового сезона и обстоятельства гибели критика

По словам телеведущего, съемки очередного сезона популярного телепроекта уже стартовали. Премьерный выпуск запланирован в сетке вещания телеканала НТВ на 30 января 2027 года.

Бессменный член жюри шоу Сергей Соседов трагически погиб в возрасте 58 лет 23 сентября 2026 года в якутском городе Нерюнгри, куда он прибыл в качестве эксперта конкурса красоты «Жемчужина Дальнего Востока». Согласно официальному заключению, причиной смерти стала несовместимая с жизнью травма, полученная при падении с лестницы.