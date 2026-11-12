Около 7 млн иностранцев и лиц без гражданства въехали на территорию России за 9 месяцев

За три квартала 2026 года на территорию России въехали 6,9 млн иностранных граждан и лиц без гражданства. Этот показатель на 9% меньше результата за аналогичный период прошлого года, сообщает Совет безопасности РФ.

Отмечается, что 4,7 млн человек — это граждане стран СНГ. По состоянию на 1 октября в России находились 5,9 млн иностранцев.

В стране продолжается снижение числа выданных разрешений на временное проживание и видов на жительство. Их количество составило 19,5 тыс. и 58,5 тыс. соответственно, что на 17,1% и 43% меньше, чем годом ранее.

Из общего числа трудовых мигрантов с решением на работу 100,1 тыс. являются квалифицированными и высококвалифицированными специалистами — это меньше 50%. Иностранцы, прибывшие в Россию в безвизовом порядке, по состоянию на 1 октября имели более 1,7 млн действительных патентов.

За указанный период в стране составили 1,8 млн протоколов об административных правонарушениях, что ниже показателя прошлого года на 22,6%. При этом 143,1 тыс. граждан выдворили из страны, 78,7 тыс. сократили срок временного пребывания, 290,8 тыс. запретили въезд, 4,8 тыс. депортировали.