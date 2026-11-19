В Новокузнецке 11-летний мальчик погиб от удара током на трансформаторной подстанции — подробности трагедии сообщили в центре медицины катастроф Кузбасса изданию VSE42.Ru .

О несчастном случае в микрорайоне Березовая роща первыми рассказали очевидцы в социальных сетях. По предварительным данным, юный любитель высоты забрался на трансформаторную подстанцию, сорвался с вышки и упал прямо на оборудование под напряжением.

В центре медицины катастроф региона подтвердили: школьнику было всего 11 лет, разряд оказался смертельным, и ребенок скончался мгновенно. Чтобы извлечь тело мальчика, специалистам пришлось сначала обесточить трансформатор. Очередное детское увлечение опасной высотой оборвало жизнь, которая только начиналась.