В России предлагают пересмотреть тарифы на коммунальные услуги: что заявил Марат Хуснуллин в Госдуме
«БИЗНЕС Online»: на покрытие межтарифной разницы в ЖКХ тратят 360 млрд руб.
Износ коммунальных сетей в России опережает темпы их модернизации, поэтому для решения накопившихся в отрасли проблем требуются системные шаги, об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе правительственного часа в Госдуме (подробности выступления также приводили«БИЗНЕС Online»и NGS24.RU ). По его словам, необходимо пересмотреть как систему тарифов на коммунальные услуги, так и механизмы привлечения частного капитала в ЖКХ.
По оценке зампреда правительства, в одних муниципалитетах тарифы установлены на заниженном уровне, тогда как в других они чрезмерно высоки. Хуснуллин подчеркнул, что любые корректировки тарифов должны сопровождаться защитой жителей. Сейчас на компенсацию межтарифной разницы ежегодно направляется 360 млрд рублей.
Вице-премьер высказался за адресный принцип такой поддержки:
- в первую очередь субсидиями необходимо обеспечить пенсионеров, многодетные семьи и малоимущих граждан;
- государству не следует одинаково дотировать социально уязвимые категории населения и владельцев нескольких объектов недвижимости.
Эту работу Марат Хуснуллин охарактеризовал как масштабную и системную.
Аренда муниципальных предприятий вместо концессий
Для исправления ситуации, копившейся годами, вице-премьер призвал искать нестандартные решения и обновить форматы участия частных инвесторов в коммунальном секторе, включая концессионные соглашения. Он отметил, что привлечь концессионера на изношенные сети в сельском районе или райцентре крайне затруднительно.
В подобных случаях Хуснуллин предложил рассматривать передачу муниципальных предприятий в аренду вместо концессий. По мнению вице-премьера, соответствующие законодательные изменения нужно принять в ближайшее время.