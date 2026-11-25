Износ коммунальных сетей в России опережает темпы их модернизации, поэтому для решения накопившихся в отрасли проблем требуются системные шаги, об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе правительственного часа в Госдуме (подробности выступления также приводили «БИЗНЕС Online» и NGS24.RU ). По его словам, необходимо пересмотреть как систему тарифов на коммунальные услуги, так и механизмы привлечения частного капитала в ЖКХ.

По оценке зампреда правительства, в одних муниципалитетах тарифы установлены на заниженном уровне, тогда как в других они чрезмерно высоки. Хуснуллин подчеркнул, что любые корректировки тарифов должны сопровождаться защитой жителей. Сейчас на компенсацию межтарифной разницы ежегодно направляется 360 млрд рублей.

Вице-премьер высказался за адресный принцип такой поддержки:

в первую очередь субсидиями необходимо обеспечить пенсионеров , многодетные семьи и малоимущих граждан ;

государству не следует одинаково дотировать социально уязвимые категории населения и владельцев нескольких объектов недвижимости.

Эту работу Марат Хуснуллин охарактеризовал как масштабную и системную.

Аренда муниципальных предприятий вместо концессий

Для исправления ситуации, копившейся годами, вице-премьер призвал искать нестандартные решения и обновить форматы участия частных инвесторов в коммунальном секторе, включая концессионные соглашения. Он отметил, что привлечь концессионера на изношенные сети в сельском районе или райцентре крайне затруднительно.

В подобных случаях Хуснуллин предложил рассматривать передачу муниципальных предприятий в аренду вместо концессий. По мнению вице-премьера, соответствующие законодательные изменения нужно принять в ближайшее время.