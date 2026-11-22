Российские CAR-T-препараты уже помогли пройти лечение более чем 250 пациентам с онкологическими заболеваниями. Около половины из них составляют дети, а большинство получили терапию за счет средств ОМС.

Более 250 пациентов получили российскую CAR-T-терапию

В России более 250 человек прошли лечение онкологических заболеваний с использованием отечественных CAR-T-препаратов. Примерно половина пациентов — дети. Об этом РИА Новости сообщила заведующая отделом клеточной и иммунной терапии НМИЦ гематологии Минздрава России Ольга Алешина.

По словам специалиста, такой результат особенно значим с учетом того, что CAR-T-клеточная терапия была включена в программу государственных гарантий только в 2026 году.

Как финансировалось лечение пациентов

В 2024–2025 годах 55 человек получили отечественные CAR-T-препараты в рамках клинического исследования, которое проводилось в НМИЦ гематологии по государственному заданию.

Еще не более 10 пациентов прошли лечение при финансовой поддержке благотворительных фондов. Остальные воспользовались терапией в рамках обязательного медицинского страхования.

Таким образом, CAR-T-терапия постепенно становится доступнее для российских пациентов, которым необходимы современные методы лечения онкологических заболеваний.

В России работают 6 центров CAR-T-терапии

В настоящее время 6 медицинских учреждений страны имеют лицензии, позволяющие производить CAR-T-клеточные препараты и проводить соответствующее лечение.

Среди детских медицинских организаций ведущую роль в области онкогематологии занимает НМИЦ имени Дмитрия Рогачева. Для взрослых пациентов одним из основных профильных учреждений является Национальный медицинский исследовательский центр Минздрава России.

Расширение сети специализированных центров и включение клеточной терапии в систему государственных гарантий позволяют большему числу пациентов получать отечественные разработки без необходимости самостоятельно оплачивать лечение.