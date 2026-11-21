Замороженные ягоды помогают восполнить дефицит витаминов в организме. Об этом сообщила диетолог Евгения Байтурова в беседе с KP.RU .

По словам специалиста, продукт содержит витамин С, антиоксиданты и проантоцианидины. В осенний сезон такие заготовки приобретают особую значимость для профилактики острых респираторных вирусных инфекций и гриппа.

Байтурова отметила, что жители России еще могут успеть включить ягоды в свой рацион. Врач рекомендовала добавлять их в каши или йогурты.

«Они очень важны в осеннем рационе, так как служат для профилактики ОРВИ и гриппа… Полезность же заготовок из ягод зависит от их формы. Самая неполезная форма — варенье», — рассказала Евгения Байтурова.

Ранее эндокринолог Кузнецов сообщил, что белковые продукты укрепят иммунитет в сезон простуд.