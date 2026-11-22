Большинство работающих россиян (92%) предпочли бы получить прибавку к зарплате, а не равный по сумме взнос работодателя в корпоративную пенсионную программу. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса Dream Job, имеющиеся в распоряжении РИА Новости .

При этом позитивное отношение к подобным инициативам в целом сохраняется. «Это говорит о том, что пенсионные программы пока уступают зарплате по личной значимости, но могут укреплять репутацию работодателя и повышать лояльность команды», — приводит сервис слова основателя и генерального директора Dream Job Бориса Курбатова.

Опрос проводился в сентябре среди 1,2 тысячи человек. Аналитики также выяснили, что среди сотрудников, чьи компании не предлагают таких программ, почти 75% считают их наличие признаком ответственного работодателя.

Интерес к пенсионным взносам растет с возрастом: если в группе 25–34 лет их предпочтут лишь 4% респондентов, то среди участников 45–54 лет — 8%, а после 55 лет — 14%. При этом даже среди старшей возрастной группы 82% хотели бы получать дополнительные деньги вместе с зарплатой. Похожая зависимость наблюдается и от уровня дохода: взносы выбирают 10% россиян с заработком выше среднего по региону против 5–6% у остальных категорий.

Кроме того, 49% опрошенных оценили на четыре или пять баллов из пяти вероятность того, что при условии софинансирования долгосрочных накоплений они дольше проработают в компании. По мнению 39% респондентов, такие программы следует внедрять всем работодателям, еще 24% отводят первоочередную роль государственным компаниям, а 8% — крупному бизнесу.

Ранее сообщалось о том, кого ждет прибавка к пенсии в декабре.