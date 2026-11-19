Прыжки на неокрепшем покрытии реки Рогатки: чем закончилась шалость школьников на Сахалине
МК: шалость школьников на Сахалине закончилась провалом под лед на реке Рогатке
В Южно-Сахалинске днем 18 ноября группа несовершеннолетних устроила проверку прочности льда на реке Рогатке в районе новой набережной и провалилась в воду, об этом сообщает МК на Сахалине. Несколько школьников активно прыгали на неокрепшем ледяном покрытии, пока оно не треснуло под их весом. В результате четверо подростков оказались в холодной воде по шею.
Взаимовыручка подростков и предупреждение для родителей
Инцидент завершился благополучно благодаря слаженным действиям самих детей:
- один из ребят, оставшийся на твердой поверхности, помог выбраться первому провалившемуся сверстнику;
- еще двое подростков сумели вылезти на кромку льда самостоятельно;
- четвертый мальчик не смог вскарабкаться сам, однако товарищ лег на живот, протянул ему руку и вытащил из полыньи.
В связи со случившимся специалисты в очередной раз призывают родителей внимательно следить за тем, где и как проводят время дети после окончания занятий в школе, поскольку опасные игры у водоемов в межсезонье способны привести к трагедии.