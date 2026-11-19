В Южно-Сахалинске днем 18 ноября группа несовершеннолетних устроила проверку прочности льда на реке Рогатке в районе новой набережной и провалилась в воду, об этом сообщает МК на Сахалине. Несколько школьников активно прыгали на неокрепшем ледяном покрытии, пока оно не треснуло под их весом. В результате четверо подростков оказались в холодной воде по шею.