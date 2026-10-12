«Оценят не оценки». В 29 регионах проверят психологический климат и воспитание в школах

В 29 регионах России 15-16 октября оценят воспитательную работу школ

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]

Девятиклассники из 29 субъектов Российской Федерации, а также педагоги и родители 15–16 октября примут участие в оценке воспитательной работы школ. Об этом РИА Новости сообщили в Рособрнадзоре.

«Пятнадцатого-шестнадцатого октября пройдет оценка воспитательной работы школ 29 субъектов РФ. В анкетировании примут участие все обучающиеся 9-х классов в этих регионах», — говорится в сообщении.

В ходе оценки будут изучены психологический климат и воспитательный потенциал образовательных организаций, ценностные ориентиры школьников, уровень психологической безопасности и комфортности образовательной среды, а также действующие практики воспитательной и профилактической работы.

«Для обеспечения полноты и объективности данных в рамках оценки воспитательного потенциала школ дополнительно проводится социологический опрос педагогических работников и родителей — непосредственных участников образовательного и воспитательного процесса», — отметили в ведомстве.

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