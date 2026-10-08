Чужая машина перекрыла выезд: автоюрист объяснил, почему эвакуатор приезжает не всегда

Чужая машина, полностью или частично перегородившая выезд, не всегда автоматически отправится на штрафстоянку. Водителю в первую очередь стоит обратиться в 112: дежурный может связаться с владельцем автомобиля и попросить его освободить проезд, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» автоюрист Дмитрий Славнов.

По словам эксперта, особенно актуален такой вариант во дворах, где автомобиль может мешать выехать, но не обязательно нарушает правила настолько, чтобы его сразу эвакуировали на спецстоянку.

«Звоните в 112, говорите, что произошло, что вашему транспортному средству перегородили выезд. Дежурный может связаться с собственником транспортного средства и попросить его передвинуть машину», — объяснил Славнов.

Если водитель оставил автомобиль без номера телефона под стеклом, это не означает, что найти его невозможно. Связаться с владельцем можно через водительские чаты в приложении «Госуслуги Авто»: достаточно знать госномер машины. Отправитель не увидит персональные данные собственника, а тот получит анонимное сообщение с предупреждением, например, о том, что автомобиль блокирует проезд.

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«Если у вас есть приложение "Госуслуги Авто", вы вбиваете номер транспортного средства, автовладельца, нажимаете на кнопку. Вы его номер не видите, но связаться с ним можете: сказать — дружище, ты мне там мешаешь», — рассказал автоюрист.

При этом если автомобиль нарушает правила дорожного движения, ситуация уже может закончиться не просто просьбой переставить машину. Дежурный передаст информацию инспекторам, а при наличии оснований может быть вызван эвакуатор.

«Если он нарушает правила дорожного движения, то автомобиль эвакуируют на спецстоянку, штрафстоянку», — отметил Славнов.

В остальных случаях машину могут переместить, например, на другую улицу, чтобы освободить заблокированный проезд. Решение о дальнейших действиях принимается с учетом конкретных обстоятельств и характера нарушения.

Таким образом, если чужой автомобиль запер водителю выезд, самостоятельно искать эвакуатор и пытаться сдвинуть чужую машину не стоит. Первый шаг — обратиться в 112, подробно описать ситуацию и сообщить госномер автомобиля. Дальше уже сотрудники решат, достаточно ли связаться с владельцем или имеются основания для перемещения либо эвакуации машины.