Что скрывается в квадратной пачке: как отличить натуральный творог от творожного продукта

При выборе творога следует проверять не только срок годности, но и состав, упаковку и внешний вид продукта. Натуральный творог не должен содержать растительные жиры, консерванты и красители, рассказали RT в пресс-службе Роскачества.

Согласно требованиям ГОСТа, для производства классического творога допускается использовать молоко, сливки, закваски и молокосвертывающий фермент. Если в составе присутствуют растительные жиры, растительные белки, стабилизаторы или другие посторонние добавки, речь уже может идти о творожном продукте.

Особое внимание специалисты рекомендуют уделять упаковке. От нее во многом зависит продолжительность хранения. По данным Роскачества, творог в пергаментной или обычной полимерной упаковке может храниться от двух до трех недель при температуре от +2 до +6 градусов. В вакуумной упаковке срок годности способен достигать 30 дней.

При этом покупателям необходимо ориентироваться на условия и сроки хранения, указанные производителем. В Роскачестве также советуют учитывать расположение предприятия: чем ближе производство к месту продажи, тем лучше с точки зрения логистики.

Дополнительным ориентиром может стать российский Знак качества на упаковке. Его присваивают продукции, прошедшей проверки и соответствующей не только обязательным, но и повышенным требованиям. По информации ведомства, сейчас такой знак имеют пять видов творога жирностью 5% и 9%.

Оценить качество продукта можно и по внешнему виду. Натуральный творог должен иметь равномерный белый или кремовый цвет. Незначительный желтоватый оттенок допустим для продукции с высокой жирностью, а также изготовленной из летнего молока.

Насторожить должен выраженный желтый или неестественный цвет. По словам специалистов Роскачества, он может указывать на порчу продукта, присутствие соевого белка или замену молочного жира растительным.

При этом окончательно определить состав и безопасность творога только по цвету невозможно. Поэтому специалисты рекомендуют оценивать продукт по совокупности признаков, начиная с информации на упаковке.