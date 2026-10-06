Цветок застыл на миллионы лет: уникальный янтарь продали за 157 тыс. рублей

В Калининграде на аукционе редких образцов янтаря 35-граммовый инклюз с сохранившимся внутри древним цветком продали за 157 тыс. рублей. Возраст самоцвета оценивается в 35–40 млн лет.

Цветок сохранился внутри янтаря

Необычный прозрачный образец получил название «Цветок палеогена». Внутри янтаря сохранился древний цветок с тычинками.

По данным специалистов, подобные инклюзы формировались из смолы древних деревьев. Она стекала по стволам и ветвям, захватывая листья, цветы и небольших насекомых, после чего затвердевала и со временем превращалась в янтарь.

После геологических изменений янтарь оказался на территории современного Балтийского моря и сохранился до наших дней.

Цена камня выросла почти в четыре раза

Изначально стоимость инклюза оценивали в 40 тыс. рублей. Благодаря хорошо сохранившемуся цветку внутри камня цена на аукционе выросла почти в четыре раза и достигла 157 тыс. рублей.

Подобные торги проводят для коллекционеров и ценителей редких образцов солнечного камня. Помимо инклюзов, на аукционах продают янтарные самородки и необычные каплевидные образцы.

Самый дорогой лот купил участник из Китая

Самым дорогим лотом аукциона стал янтарный самородок треугольной формы весом более 1 кг. Участник торгов из Китая заплатил за него 680 тыс. рублей.

По словам руководителя службы реализации янтарного сырья Калининградского янтарного комбината Максима Ломакина, редкие образцы приобретают как коллекционеры, так и переработчики, создающие из них уникальные изделия.