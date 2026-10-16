До 12 рамкодетекторов и видеокамеры: чем теперь обязаны оснащать места для публичных акций

Общество

Власти Северной столицы планируют официально утвердить и регламентировать правила инженерно-технического оборудования специальных площадок для проведения массовых собраний и публичных мероприятий. Проект соответствующего постановления городского правительства уже опубликован и проходит процедуру антикоррупционной экспертизы. Согласно документу, так называемые «гайд-парки» предписано оснащать сценами, туалетами, ограждениями и системами видеонаблюдения. О новых требованиях к площадкам информирует сетевое издание Интерфакс.

Техническое оснащение: металлодетекторы, сцена и видеоконтроль

Опубликованный документ под названием «О порядке оборудования специально отведенных мест для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов» задает единые стандарты инфраструктуры.

Согласно проекту, на период проведения массовых акций площадка должна оборудоваться сценой, стационарными или мобильными туалетами, стационарным освещением и точкой подключения к электросети. В целях обеспечения безопасности предусмотрена обязательная установка металлического ограждения, систем видеонаблюдения, а также от 3 до 12 арочных металлодетекторов в зависимости от площади территории.

Инфраструктура «гайд-парков» и снятие ограничений

Действующий в городе перечень площадок был сформирован еще в 2012 году и включает около десяти специально отведенных мест.

В число таких территорий входят Полюстровский парк, Удельный парк, Пионерский парк, парк Екатерингоф, а также сквер Николая Львова. Напомним, что осенью 2026 года в регионе были официально отменены коронавирусные ограничения, длительное время запрещавшие проведение митингов и иных публичных массовых собраний.

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