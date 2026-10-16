Исторический цвет и белокаменный декор: как реставраторы восстановят замысел Бове

ИА Регнум: в Москве объявили о масштабной реставрации Старого Гостиного двора

Общество

Один из старейших торговых и архитектурных комплексов столицы — Старый Гостиный двор — готовят к комплексному обновлению. Последняя масштабная реконструкция памятника архитектуры федерального значения проводилась более тридцати лет назад, в 1995 году. Недавнее техническое обследование выявило существенный износ конструкций, в связи с чем специалисты приняли решение провести поэтапные реставрационные работы для спасения уникального объекта. Все подробности предстоящего проекта приводит информационное агентство ИА Регнум.

Поэтапный план работ: от стеклянного атриума до фасадов и лепнины

Реставрация памятника классицизма будет проходить в несколько последовательных этапов без полного закрытия комплекса.

  • Первый этап (стеклянная кровля): специалисты приведут в порядок светопрозрачный купол над атриумом. Запланированы работы по гидроизоляции, укреплению несущих каркасных конструкций и замене обветшавшего остекления на современное.
  • Второй этап (фасады и декор): реставраторы расчистят фасадные поверхности, укрепят цоколь и кирпичную кладку, обработают стены защитными составами, оштукатурят и окрасят их в исторический цвет.
  • Отделка и элементы: особое внимание уделят сохранению белокаменного и лепного декора, а также переборке гранитных плит на полу и ступенях.

Представители столичного Департамента культурного наследия подчеркивают, что арендаторов помещений уже официально уведомили о предстоящих процессах. После завершения всех этапов Гостиный двор продолжит работать как ключевая площадка для крупных городских и международных мероприятий.

Архитектурное наследие XVIII–XIX веков

Старый Гостиный двор имеет богатую историю и в свое время послужил эталоном для аналогичных торговых комплексов по всей России.

Здание возвели в конце XVIII века в стиле классицизма по проекту итальянского зодчего Джакомо Кваренги. Позже в его создании участвовали московские архитекторы Семен Карин и Иван Селехов под руководством Матвея Казакова. Современный облик комплекс обрел к 1830 году благодаря мастеру Осипу Бове, восстановившему объект после разрушительного пожара 1812 года.

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