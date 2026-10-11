Мины на лесных дорогах: жителей Брянской области предупредили об опасности

В Брянской области участились случаи дистанционного сброса взрывных устройств с беспилотников. По словам губернатора Егора Ковальчука, такие предметы чаще всего обнаруживают в полях и на лесных дорогах, сообщает «Коммерсантъ».

Взрывные устройства могут реагировать на прикосновение

Как пояснил глава региона, с беспилотников сбрасывают тубусы с взрывными устройствами, оснащенными акселерометрами и датчиками изменения магнитного поля. Они активируются после падения на землю и могут срабатывать при прикосновении или бесконтактном воздействии на металлические предметы в радиусе до одного метра.

Жителей призвали не приближаться к подозрительным предметам

Ковальчук рекомендовал избегать лесных участков, прилегающих к зоне боевых действий. Если обнаружен предмет, похожий на мину или боеприпас, нельзя приближаться к нему, трогать его или пытаться переместить.

Губернатор опубликовал подобное предупреждение второй раз за неделю. Ранее, 3 октября, он сообщал о сбросе мины с беспилотника в Брянском районе. Тогда ранения получили два мирных жителя.