«Для разнообразия — это очень приятно»: Трамп пошутил про людей с низким IQ в Белом доме

Президент США Дональд Трамп в ходе церемонии награждения ученых заметил, что в Белом доме ему обычно приходится взаимодействовать с людьми невысоких умственных способностей. Об этом сообщает РИА Новости .

Выступая на мероприятии по вручению медалей за достижения в науке и инновациях, американский лидер обратил внимание на уровень собравшихся.

«У нас для разнообразия аудитория с высоким коэффициентом интеллекта. Это очень приятно», — цитирует Трампа агентство.

Награды из рук президента получили предприниматель Илон Маск, сооснователь Google Сергей Брин, а также руководители других технологических компаний.

Ранее сообщалось о том, что Трамп распорядился называть искусственный интеллект суперинтеллектом.