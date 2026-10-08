«Для разнообразия — это очень приятно»: Трамп пошутил про людей с низким IQ в Белом доме

Трамп: в Белом доме приходится иметь дело с людьми с низким IQ

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»]

Президент США Дональд Трамп в ходе церемонии награждения ученых заметил, что в Белом доме ему обычно приходится взаимодействовать с людьми невысоких умственных способностей. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая на мероприятии по вручению медалей за достижения в науке и инновациях, американский лидер обратил внимание на уровень собравшихся.

«У нас для разнообразия аудитория с высоким коэффициентом интеллекта. Это очень приятно», — цитирует Трампа агентство.

Награды из рук президента получили предприниматель Илон Маск, сооснователь Google Сергей Брин, а также руководители других технологических компаний.

Ранее сообщалось о том, что Трамп распорядился называть искусственный интеллект суперинтеллектом.

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