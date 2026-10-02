Мороз подбирается к Москве: в выходные температура опустится до −1 градуса

Синоптик Шувалов: в выходные температура в столице опустится до −1 градуса

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

В Москве на выходных ожидается похолодание — температура может опуститься до −1 °C в ночное время. Такой прогноз РИА Новости озвучил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По данным синоптика, пик похолодания придется на субботу и воскресенье. В столичном регионе в темное время суток столбики термометров могут показать отметку в минус один градус.

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