Мороз подбирается к Москве: в выходные температура опустится до −1 градуса
Синоптик Шувалов: в выходные температура в столице опустится до −1 градуса
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
В Москве на выходных ожидается похолодание — температура может опуститься до −1 °C в ночное время. Такой прогноз РИА Новости озвучил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По данным синоптика, пик похолодания придется на субботу и воскресенье. В столичном регионе в темное время суток столбики термометров могут показать отметку в минус один градус.
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