Россияне теряют доступ к деньгам после брони отелей: кто виноват и что делать

Россияне могут на несколько недель лишиться доступа к десяткам тысяч рублей после бронирования отелей. Речь идет о предавторизации: средства на карте временно резервируются в качестве гарантии будущей оплаты. Однако если бронь отменена, а деньги продолжают оставаться заблокированными неделями, ситуация уже может говорить о нарушении платежной процедуры. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал глава коллегии адвокатов «Жорин и партнеры» Сергей Жорин.

С подобной ситуацией столкнулся житель Подмосковья, планирующий отпуск в ноябре. Мужчина рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что при бронировании отелей в Китае через популярный агрегатор Trip.com деньги на карте оказались заблокированы, хотя сама бронь была оформлена. После отмены брони и попытки создать новую ситуация повторилась — средства вновь оказались недоступны.

Фото: [ предоставлено интернет-изданию «Подмосковье сегодня» ]

В итоге клиент рискует на несколько недель остаться без существенной суммы. При этом нет окончательного понимания, произошло ли списание, когда вернутся деньги и кто вообще ими сейчас распоряжается. По словам Сергея Жорина, сама по себе такая блокировка законна. Это не обязательно означает, что сервис или отель уже получил деньги клиента.

«Как правило, это не списание денег, а предавторизация — временное резервирование средств в обеспечение будущей оплаты», — объяснил адвокат.

Но бесконечно держать такую сумму заблокированной нельзя. Если бронь отменена и оснований для списания больше нет, отель или обслуживающий его банк должны инициировать отмену авторизации. Причем правила платежных систем предусматривают для этого конкретные процедуры. Как отметил Жорин, правила Visa предусматривают направление reversal по несостоявшейся гостиничной операции в установленные сроки. Mastercard, в свою очередь, требует от банка-эмитента после получения корректной отмены авторизации снять соответствующий hold в течение 60 минут.

Поэтому ситуация, когда отмененная бронь продолжает «замораживать» деньги клиента неделями, уже может свидетельствовать о нарушении процедуры со стороны одного из участников платежной цепочки. Разбираться в такой ситуации нужно прежде всего с тем участником цепочки, на котором произошла задержка. Если отель или платежный посредник не отправил отмену предавторизации, претензии, по словам адвоката, в первую очередь возникают к нему. Если же отмена уже поступила в банк, но средства по-прежнему заблокированы, вопрос может быть к банку. При этом автоматически обвинять сам сервис бронирования нельзя: его ответственность зависит от того, какую роль он выполнял в конкретной сделке.

«По смыслу статьи 12 Закона РФ „О защите прав потребителей“ ответственность агрегатора зависит от его роли в конкретной сделке и от информации, которую он предоставил потребителю», — пояснил Жорин.

Особенно неприятной ситуация становится, если деньги остаются недоступными не несколько часов, а недели. По словам адвоката, в таком случае туристу не стоит просто ждать окончания холда.

«Необходимо письменно потребовать от отеля или сервиса подтверждение отмены авторизации, а у банка — проверить, поступил ли reversal и на каком основании сохраняется блокировка», — порекомендовал Жорин.

Таким образом нужно установить, где именно «застряли» деньги: бронь еще считается действующей, отель не отменил предавторизацию или банк получил соответствующее распоряжение, но продолжает удерживать сумму. Если законного основания для блокировки уже нет, многонедельное ограничение доступа клиента к собственным средствам может стать основанием для претензии, а затем и для обращения в суд.

При этом сама по себе надпись о заблокированной сумме еще не означает, что деньги потеряны: при корректной отмене предавторизации они должны вернуться в доступный остаток карты. Проблема возникает именно тогда, когда отмененная операция продолжает удерживать средства без понятного основания.