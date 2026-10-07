Пермь и Соликамск попали в зону ограничений: введен план «Ковер»

МЧС: режим «Ковер» действует в радиусе 100 км от Перми

Общество

В Пермском крае на фоне беспилотной опасности ввели план «Ковер», предусматривающий временное ограничение использования воздушного пространства. Режим действует в Перми и Соликамске, сообщил региональный главк МЧС России.

Ограничения действуют в Перми и Соликамске

В Перми план «Ковер» введен в радиусе 100 км. В Соликамске ограничения распространяются на воздушное пространство в радиусе 50 км.

Режим предусматривает временный запрет на использование воздушного пространства в установленных зонах.

Ранее в регионе объявили беспилотную опасность

До введения плана «Ковер» в Пермском крае был объявлен режим беспилотной опасности.

Ограничения связаны с необходимостью обеспечения безопасности воздушного пространства на фоне угрозы применения беспилотных летательных аппаратов.

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