Новая Toyota из Японии за 1,65 млн: в Россию привозят практичный Probox

Новые Toyota Probox японской сборки стали доступны для заказа в России через дальневосточные компании. Практичный универсал предлагают с доставкой из Японии, а стоимость одного из вариантов во Владивостоке начинается примерно с 1,657 млн рублей, выяснили «Автоновости дня».

Toyota Probox предлагают во Владивостоке и Хабаровске

Во Владивостоке новый Probox в комплектации F предлагают привезти под заказ за 1 657 000 рублей. По информации продавца, заявленная сумма включает основные расходы и предполагает поставку автомобиля «под ключ».

При этом конечная стоимость машины при такой схеме может измениться. На нее влияют курс валют, логистика, таможенные платежи, утилизационный сбор и другие расходы, возникающие при импорте.

Другой автомобиль предлагают в Хабаровске за 1 690 000 рублей. Эта версия оснащена обычными колесами без экспедиционного багажника на крыше, получила декоративные пластиковые колпаки и камеру заднего вида с разметкой.

В комплектации есть кондиционер и мультимедиа

Версия F за 1,657 млн рублей оснащается мультимедийной системой с цветным сенсорным экраном и навигацией, кондиционером и электроприводом регулировки зеркал. На крыше установлен багажник, а автомобиль получил шины Toyo с выраженным внедорожным рисунком протектора.

Хабаровская машина также имеет сенсорную мультимедийную систему, кондиционер и электрорегулировку зеркал. В обоих случаях используется галогенная оптика.

Под капотом — 1,5-литровый бензиновый мотор

Оба Probox оснащены атмосферным бензиновым двигателем 1NZ-FE объемом 1,5 литра мощностью 103 л. с. Мотор работает с четырехступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

В конструкции двигателя используется цепной привод ГРМ.