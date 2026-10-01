Осень превращает людей в психов: почему мы начинаем чаще беситься

С приходом осени человек может внезапно обнаружить, что его терпение куда-то исчезло: раздражают пробки, шум в метро, дети, домашние дела и даже собственная одежда. Однако дело может быть вовсе не в сокращении светового дня и дождливой погоде. Психолог Олеся Иневская рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», почему осенью человек может стать более раздражительным и чаще срываться на близких.

По словам специалиста, световой день сам по себе влияет на состояние человека не настолько сильно, как принято считать. Гораздо заметнее сказывается резкая смена привычного режима. После расслабленного летнего графика, отпусков людям приходится раньше вставать, возвращаться к работе, а родителям — еще и перестраиваться на школьный режим.

«Сокращение сна уменьшает количество положительных эмоций и усиливает тревогу. Есть даже эксперименты, которые показали, что снижение количества часов сна в течение двух ночей усиливало гнев в ответ просто на раздражающий шум», — рассказала специалист.

Ситуацию усугубляют дороги. Осенью количество машин на улицах крупных городов резко увеличивается после летнего периода, поэтому человек может проводить значительно больше времени в дороге. А поездка в переполненном общественном транспорте тоже становится дополнительной нагрузкой: приходится ехать в толпе, в жарком вагоне, снимать и снова надевать несколько слоев одежды.

Фото: [ «Подмосковье сегодня» / Алексей Селиверстов ]

Осенью одновременно увеличивается и количество повседневных обязанностей. Дети возвращаются из лагерей и поездок, дома появляются уроки и домашние задания, взрослым приходится заново привыкать к более плотному расписанию. Организму и психике требуется время, чтобы адаптироваться к возросшей нагрузке. При этом человек получает меньше возможностей снять напряжение. С наступлением холодов сокращаются прогулки и физическая активность, а это тоже может отражаться на эмоциональном состоянии. Как отметила Иневская, ходьба хорошо помогает регулировать эмоции, в том числе негативные, поэтому переход от летнего образа жизни к более сидячему осеннему способен дополнительно усиливать раздражительность.

Есть и еще один неожиданный фактор — ожидания от осени. После лета может казаться, что впереди несколько месяцев холода, дождей и ограниченных возможностей для отдыха. Наконец, настроение способны портить даже такие бытовые вещи, о которых обычно не задумываются.

«Летом легче и проще выглядеть хорошо и красиво. Летняя одежда — ее нужно не так много, стоит она обычно значительно дешевле. А вот осенью нужно собираться и одеваться в несколько слоев, и выглядеть хорошо и красиво становится сложнее и значительно дороже, что тоже влияет на наше настроение», — отметила Иневская.

Таким образом, осенняя раздражительность может складываться не из одного фактора, а сразу из нескольких: человек меньше спит, больше времени проводит в дороге, получает больше бытовых обязанностей, меньше двигается и одновременно заранее настраивает себя на несколько неприятных месяцев. И в результате накопившееся напряжение проще всего выплеснуть именно на тех, кто находится рядом.