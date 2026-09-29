Складной смартфон быстро ломается: названы главные ошибки владельцев

Гибкий экран складного смартфона требует куда более бережного обращения, чем дисплей обычного устройства. Ноготь, ключ или монета при сильном точечном нажатии способны оставить след на внутренней панели или вовсе ее повредить. О том, как не испортить «раскладушку» в повседневном использовании, Hi-Tech Mail рассказал Александр Джакония, руководитель Центра по исследованию и тестированию оборудования «МегаФона».

По его словам, особенно внимательно стоит следить за тем, чтобы между половинками устройства не оказалось посторонних предметов. Если закрыть смартфон, внутри которого остался песок, мелкий мусор или другой твердый предмет, можно повредить экран или шарнир. Поэтому перед складыванием эксперт рекомендует проверять чистоту внутренней поверхности. Закрывать устройство следует плавно, без дополнительного давления на линию сгиба. Если смартфон внезапно начал раскрываться с усилием, продавливать его до конца не стоит — лучше обратиться в сервис.

Эксперт добавил, что в сумке или кармане складной смартфон рекомендуется держать закрытым и отдельно от ключей и других твердых предметов. Не следует самостоятельно снимать или заменять защитный слой внутреннего дисплея: у некоторых моделей он является частью конструкции экрана. То же касается стилусов — использовать можно только те, которые поддерживает конкретная модель.

Производители, конечно, тестируют складные устройства на многократное складывание, давление, падения и воздействие частиц, однако лабораторные испытания вовсе не означают, что экран защищен от любых повреждений. Эксперт отметил и другие особенности таких смартфонов: линия сгиба может быть заметна под определенным углом, ремонт внутреннего дисплея обычно сложнее и дороже, а не все приложения оптимизированы под увеличенную площадь экрана.

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