Метла на вес золота: в российском регионе уборщикам пообещали зарплаты уровня IT

«Ямал-Медиа»: уборщикам в ЯНАО предлагают зарплату до ₽118 тысяч

Общество
Дворник в Чехове

Фото: [Дворник в Чехове/Медиасток.рф]

На Ямале открыты вакансии уборщиков с зарплатой более ₽90 тыс. в месяц. Больше всего готовы платить в Новом Уренгое — почти ₽100 тыс. и выше. Интернет-издание «Ямал-Медиа» изучило предложения работодателей по городам и районам округа.

Новый Уренгой: до ₽118 тыс. за полторы ставки

Самые щедрые предложения — в газовой столице. В арт-центре «Газ» ищут уборщика служебных помещений с зарплатой от ₽80 тыс. до ₽90 тыс. А одно из образовательных учреждений города предлагает от ₽59 тыс. до ₽118 тыс. Правда, высокий доход возможен только при работе на полторы или две ставки.

Тазовский: ₽90 тыс. за уборку территории

В детском саду «Радуга» открыта вакансия уборщика территории. Работодатель готов платить от ₽70 тыс. до ₽90 тыс. в месяц.

Салехард: от ₽61 тыс. до ₽82 тыс.

В столице округа зарплаты скромнее, но тоже выше средних по стране. В детском саду «Журавушка» уборщику территории предлагают от ₽61,3 тыс. до ₽81,9 тыс. В «Мозаике» — до ₽73,5 тыс., в «Умке» — до ₽70,4 тыс.

Работа здесь не ограничивается уборкой помещений. В обязанности входит уход за территорией, дорожками, игровыми площадками и газонами, а зимой — расчистка снега и наледи.

Надым: до ₽74 тыс.

В «Надымском авиапредприятии» уборщику территории предлагают от ₽67,7 тыс. до ₽74,3 тыс. В Первой управляющей компании — до ₽67,7 тыс. Среди задач — уборка мусора и листьев, расчистка проходов во время снегопада и удаление наледи с тротуаров.

Губкинский, Ноябрьск и Пуровский район: до ₽67,7 тыс.

Уборщиков ищут в школе № 1 Губкинского, детском саду «Надежда» Ноябрьска и в Центре бухгалтерского и технического обслуживания управления культуры Пуровского района. Во всех случаях соискателю предлагают до ₽67,7 тыс.

Шурышкарский район: до ₽67,7 тыс.

В детском саду «Северяночка» в селе Горки зарплата уборщика территории составит от ₽65,7 тыс. до ₽67,7 тыс. Специальное образование не требуется.

В требованиях к кандидатам указано: уборка и очистка территории от снега и льда, кошение травы, удаление с газонов мелких бытовых отходов и листьев, санитарная очистка территорий и сооружений. Работодатель также просит предоставить документы воинского учета, подтвердить отсутствие судимости и вредных привычек.

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