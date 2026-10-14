Лысый — значит страстный? Психолог Миллер развеяла главный миф

Психолог Миллер: лысина не гарантирует страстность и доминантность мужчины

Общество

Распространенный стереотип о повышенной страстности и доминантности лысых мужчин является иллюзорным шаблоном. Об этом «Абзацу» рассказала психолог и сексолог Александра Миллер. По ее словам, качество интимной жизни и отношений зависит исключительно от самооценки человека, а не от наличия волос.

Миллер отметила, что лысина не является гарантией секса, а шаблон «лысый — уверенный — горячий любовник» — иллюзия. В реальности неуверенный лысый мужчина может быть зажатым в постели, пассивно-агрессивным или самоутверждающимся за счет партнерши. Секс зависит от того, как мужчина относится к себе: уверенный лысый — это огонь, а неуверенный — тлеющий уголек. Все внутри головы, подчеркнула специалист.

По ее словам, при выборе спутника жизни женщинам важно обращать внимание на поведенческие маркеры и уровень психологической зрелости партнера. Наличие здоровой самоиронии и адекватная реакция на юмор свидетельствуют о внутренней силе человека гораздо больше, чем любые внешние атрибуты маскулинности. Миллер добавила, что если мужчина может посмеяться над собой — это зеленый флаг, если сжимается или огрызается — красный. Она также посоветовала не бросаться спасать лысого и неуверенного мужчину, поскольку женщина хочет секса и любви, а не является проектом по восстановлению чужой самооценки.

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