Популярный сибирский курорт взвинтит цены для туристов
Горнолыжный курорт в Кузбассе поднимет цены в Секторе Е с 1 ноября
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Сокова/Сгенерировано нейросетью]
Горнолыжный курорт Шерегеш предупредил туристов о повышении цен на сезонные абонементы в Секторе Е с 1 ноября, сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо».
Что подорожает с 1 ноября:
- гостевой сезонный ски-пасс — с ₽40 тыс. до ₽45 тыс. (до конца октября еще можно успеть по старой цене);
- молодежный абонемент для посетителей до 25 лет — с ₽27 тыс. до ₽30 тыс.;
- разрешение на работу для инструкторов — с ₽80 тыс. до ₽90 тыс.
Акция на дневные абонементы
Одновременно курорт открыл предварительную продажу дневных ски-пассов со скидкой. Представители Шерегеша пояснили механику: при покупке пяти дневных пропусков шестой дается бесплатно.
- шесть пропусков на подъемники обойдутся в ₽15,5 тыс. вместо ₽18,5 тыс.;
- использовать их можно в любые дни сезона;
- при необходимости дни разрешено распределить между двумя картами;
- предложение действует до 14 ноября;
- вечерние спуски на Асыре в акционный тариф не входят.
Сроки запуска
- технический запуск Сектора Е — 14 ноября;
- полноценный прием туристов — с 21 ноября;
- сроки открытия остальных участков Шерегеша пока неизвестны.
Как купить
Акционные ски-пассы продаются в приложении Sheregesh Today. После оплаты покупателю придет электронный код, который нужно предъявить в кассе, чтобы получить карту с оплаченными днями катания.