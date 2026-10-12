Популярный сибирский курорт взвинтит цены для туристов

Горнолыжный курорт в Кузбассе поднимет цены в Секторе Е с 1 ноября

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Сокова/Сгенерировано нейросетью]

Горнолыжный курорт Шерегеш предупредил туристов о повышении цен на сезонные абонементы в Секторе Е с 1 ноября, сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо».

Что подорожает с 1 ноября:

  • гостевой сезонный ски-пасс — с ₽40 тыс. до ₽45 тыс. (до конца октября еще можно успеть по старой цене);
  • молодежный абонемент для посетителей до 25 лет — с ₽27 тыс. до ₽30 тыс.;
  • разрешение на работу для инструкторов — с ₽80 тыс. до ₽90 тыс.

Акция на дневные абонементы

Одновременно курорт открыл предварительную продажу дневных ски-пассов со скидкой. Представители Шерегеша пояснили механику: при покупке пяти дневных пропусков шестой дается бесплатно.

  • шесть пропусков на подъемники обойдутся в ₽15,5 тыс. вместо ₽18,5 тыс.;
  • использовать их можно в любые дни сезона;
  • при необходимости дни разрешено распределить между двумя картами;
  • предложение действует до 14 ноября;
  • вечерние спуски на Асыре в акционный тариф не входят.

Сроки запуска

  • технический запуск Сектора Е — 14 ноября;
  • полноценный прием туристов — с 21 ноября;
  • сроки открытия остальных участков Шерегеша пока неизвестны.

Как купить

Акционные ски-пассы продаются в приложении Sheregesh Today. После оплаты покупателю придет электронный код, который нужно предъявить в кассе, чтобы получить карту с оплаченными днями катания.

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