Натяжной потолок или покраска: что выгоднее в долгосрочной перспективе

При ремонте квартиры важно выбрать потолок, который не придется переделывать через несколько лет. Натяжное полотно позволяет скрыть неровности перекрытия и упрощает уход, а окрашенная поверхность выглядит лаконично, но требует тщательной подготовки основания. Строитель Александр Новицкий рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», чем отличаются эти варианты, как долго они сохраняют первоначальный вид и на какие ошибки монтажа стоит обратить внимание.

Как долго служат натяжной и окрашенный потолки

Срок службы зависит от качества материалов, монтажа и условий эксплуатации. Качественное ПВХ-полотно может сохранять рабочие свойства 20–25 лет. При этом важно учитывать рекомендации производителя и особенности помещения.

Окрашенная поверхность обычно требует косметического обновления раньше. Строитель посоветовал ориентироваться на период около 5–7 лет, однако это не универсальный срок: многое зависит от качества краски, подготовки основания, вентиляции и условий эксплуатации.

Со временем на потолке могут появляться загрязнения, желтизна или сероватый оттенок. Особенно заметно это бывает на кухне, где на поверхности оседают частицы жира и продукты приготовления пищи. В помещениях с недостаточной вентиляцией покрытие может быстрее терять первоначальный вид.

Какой потолок практичнее для квартиры?

«С точки зрения капитальных затрат и ремонтопригодности, безоговорочно выигрывает натяжной потолок», — рассказал строитель.

Фото: [ istockphoto.com/Vladimir Dyavhkov ]

Полотно крепится к профилю по периметру стен, поэтому трещины, возникающие в перекрытии, не обязательно отражаются на его поверхности.

Еще одно преимущество — возможность защитить отделку от последствий некоторых протечек сверху. Натяжное полотно способно удержать часть воды, однако результат зависит от материала, креплений и объема жидкости. После затопления потребуется помощь специалистов: самостоятельно сливать воду через отверстия для светильников опасно.

Окрашенный потолок требует гораздо более тщательной подготовки. Чтобы получить ровную поверхность и снизить риск появления трещин, основание грунтуют, шпаклюют, при необходимости армируют стеклохолстом, затем наносят финишные слои, шлифуют и красят. Каждый этап влияет на итоговый результат.

Какие ошибки при монтаже натяжного потолка проявляются со временем

Даже качественное полотно не гарантирует хороший результат, если при установке нарушена технология.