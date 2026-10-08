В Корсаковском районе ликвидировали медведя, угрожавшего дачникам

Бурого медведя, который появлялся рядом с садоводческим товариществом, застрелили рядом с селом Вторая Падь Корсаковского района вечером 7 октября. Об этом сообщает пресс-служба агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.

Как уточнили в ведомстве, ранее в этом районе уже устраняли медведей, создававших угрозу для людей. Сотрудники агентства, ГКУ «Сахалинские лесничества» и опытные охотники продолжают контролировать обстановку на территории.

«Работа организована в круглосуточном режиме: проводятся дежурства, обследования территории и проверка поступающих сообщений», — заявили в пресс-службе агентства лесного и охотничьего хозяйства.

Отмечается, что при появлении медведя возле жилых домов и дачных участков жителям следует незамедлительно звонить по номеру 112.

В Корсаковском районе медведи перемещаются между Первой и Второй Падью — их фиксируют на территории различных садоводческих товариществ преимущественно в темное время суток. По данным агентства, установить местоположение опасных для людей хищников мешает большая площадь обследования. Помимо этого, плотная застройка, близость домов и дорог ограничивают возможность применения оружия, поэтому изъятие медведей проводится с обязательным соблюдением мер безопасности.

Очередное совещание по ситуации с медведями состоится в Корсакове сегодня, 8 октября. Специалисты обсудят стратегию дальнейших действий.

Ранее сообщалось о том, что неурожай орехов и ягод подставил медведей Урала под риск обстрела.