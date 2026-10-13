«Спичка» зажгла: кто стал лучшим в девятом сезоне «Музыкастинга»?

Победителем девятого сезона конкурса «Музыкастинг» на «Новом Радио» стал Ваня Аладин с песней «Спичка». Об этом сообщает REGIONS . За главный приз боролись артисты, отобранные редакцией из более чем 5 тыс. заявок со всей страны.

Полуфиналы стартовали 5 октября: каждый день до 10 октября в концертной студии выступала новая пятерка музыкантов. Всего за выход в финал боролись 25 авторов и исполнителей. В финальную пятерку вошли Денис Кучер с композицией «Вчера», Настя Гладилина с песней «Люблю», ISTOKIYA с треком «Май», Ваня Аладин с «Спичкой» и Сергей Мелькер с композицией «Время».

На решающем этапе оценивали Клава Кока, NILETTO, Мари Краймбрери, Игорь Николаев и FILATOV & KARAS, а также представители «Нового Радио» и слушатели. Клава Кока отметила, что оценивать начинающих артистов — большая ответственность, и одного вокального таланта недостаточно: важны стиль, подача и умение заинтересовать аудиторию. Мари Краймбрери призналась, что ориентируется на общее впечатление, и посоветовала участникам не зависеть от чужих оценок. Игорь Николаев рассказал, что опирался на собственные эмоции. Генеральный продюсер «Нового Радио» Роман Емельянов подчеркнул значение индивидуальности исполнителя.

Победитель получит профессиональную запись и выпуск сингла на цифровых площадках, ротацию в эфире «Нового Радио», выступления на крупных фестивалях, а также поддержку лейбла Zion Music, работавшего с NILETTO, Ваней Дмитриенко и Элджеем.