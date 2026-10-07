После резонансных новостей о якобы выявленной легочной чуме у сотрудницы сибирского противочумного института темы опасных инфекций снова взбудоражили общественность. Хотя Роспотребнадзор быстро опроверг эти слухи, уточнив, что у пациентки диагностировали пневмонию неустановленной природы, сам возбудитель чумы никуда из экосистемы не исчез. Насколько реальна угроза заражения для обычного человека, объяснила в беседе с REGIONS врач-инфекционист Красногорской клинической больницы Наталья Турская.

Как отмечает специалист, воспринимать чуму исключительно как древнюю мор из исторических хроник — опасное заблуждение. Это классическая природно-очаговая инфекция, которая постоянно циркулирует среди диких фаун и паратизирует на животных. В нашей стране подобные зоны до сих пор под контролем эпидемиологов — например, на Алтае, где постоянно мониторят ситуацию.

Главный виновник заболевания — бактерия Yersinia pestis. Чаще всего переносчиками выступают обычные блохи, укусившие зараженного грызуна, либо прямой контакт с тушками больных животных. При этом самые тяжелые формы — например, легочная — способны передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем при близком общении.

Врач советует обратить внимание на характерные сигналы организма:

резкий скачок температуры и сильнейший озноб;

ломота в мышцах, головная боль и упадок сил;

болезненное увеличение лимфатических узлов (бубонов);

кашель, одышка или мокрота с примесью крови при поражении легких.

Впрочем, поддаваться панике не стоит. Для большинства жителей страны, не выезжающих в эндемичные зоны и не контактирующих с дикими зверем, бытовой риск стремится к нулю. Главные правила защиты просты: держаться подальше от необработанных диких животных, пользоваться репеллентами от кровососущих насекомых и соблюдать инструкции санврачей в поездках. В современной медицине болезнь успешно лечится обычными антибиотиками, главное — вовремя обратиться к врачу при первых же симптомах, а не пытаться лечиться дома.