Болезнь без справки: юрист объяснила, когда штраф отменят, а когда снизят

Федеральная налоговая служба радикально меняет правила игры для нарушителей: ведомство ввело жесткие математические стандарты для расчета штрафов, которые призваны положить конец инспекторскому произволу. Теперь каждое смягчающее обстоятельство должно кратно снижать итоговую сумму: первое делит ее пополам, два обстоятельства — в четыре раза, три — в шесть, четыре — в восемь, а пять — в десять раз. Эти нововведения призваны упорядочить нормативно-правовую базу, сделав ее одинаково понятной и для налоговых органов с банками, и для самих потенциальных нарушителей.

Налоговый юрист Татьяна Вахрамян в беседе с Общественным телевидением России положительно оценила этот шаг, отметив, что наказание наконец-то будут смягчать более справедливо.

Главное — ФНС наконец перестала оценивать «тяжелую ситуацию» на глазок и написала конкретный список. Раньше инспектор одного города мог снизить штраф человеку, у которого болеет близкий родственник, а инспектор другого города в такой же ситуации отказывал. Теперь правила одинаковые для всех, — разъяснила она.

Юрист четко разграничивает понятия, когда штраф должны лишь смягчить, а когда — отменить полностью. К тяжелым обстоятельствам относятся болезнь самого обвиняемого или члена его семьи, а также смерть близкого. Однако здесь есть критически важный нюанс.

Если человек лежал без сознания, это уже не смягчающее обстоятельство, а полное отсутствие вины, и штрафа не должно быть вообще, — уточнила Вахрамян.

Тяжелое материальное положение тоже берется в расчет, но только при наличии объективных факторов: потери работы, постановки на учет в центре занятости или невозможности трудиться из-за недуга. Также в зачет идут отсутствие недвижимости и наличие детей или взрослых родственников-инвалидов на иждивении.

При этом эксперт жестко отсекает самую популярную манипуляцию: аргумент «если я заплачу этот штраф, мне нечего будет есть» больше не работает. Инспекция оценивает ваше положение на момент совершения нарушения, а не то, каким оно станет после уплаты. Многие на этом обжигаются, рассказывая, как им будет плохо потом, но это никого не убедит. Кроме того, слова вообще не учитывают как доказательство — на все нужны бумаги. Если кто-то умер, требуется свидетельство о смерти и документ о родстве. В случае болезни необходимы выписки из больницы и заключение с диагнозом. По иждивенцам — свидетельства о рождении и справки об инвалидности. По отсутствию имущества — выписка из Росреестра и справка из ГИБДД. Совет из практики: собирайте эти документы сразу, как только случилась беда, так как восстанавливать больничные выписки за прошлый год гораздо сложнее.

Отдельный блок посвящен давлению при нарушении налогового законодательства. Речь идет о ситуациях, когда человек понимал, что нарушает закон, но делал это не по своей воле из-за угроз, принуждения, материальной или служебной зависимости. Служебная зависимость — это страх потерять работу, материальная — финансовая кабала перед кредитором или единственным заказчиком. Доказать такое давление намного труднее, чем болезнь, ведь оно часто происходит в кабинете за закрытой дверью. Приказ требует «документы, подтверждающие факты давления», но не расшифровывает их перечень, поэтому обвиняемому придется искать их самому. Реально работают переписка в мессенджерах (скриншоты нужно делать сразу), служебные записки, где вы предупреждали руководство об опасности, кредитные договоры или договоры с единственным крупным заказчиком. Свидетели и заявления в полицию по фактам угроз также станут весомым подспорьем. Но если у вас нет ни одной бумажки, а есть только рассказ, шансов почти нет.

И самое важное предупреждение для тех, кто пытается прикрыться смягчающими обстоятельствами: если нарушение было умышленным и делалось через подставные компании несколько лет подряд, никакие справки о болезни или давлении больше чем в два раза штраф не снизят. Это обстоятельство специально прописано в законодательстве, чтобы преступные схемы не могли прикрываться историями о тяжелой жизни.

Ранее сообщалось, что ФНС выявляет незадекларированные доходы от сдачи жилья в аренду.