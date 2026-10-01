Родители штурмовали школу и выбили калитку во время тревоги БПЛА

В Краснодаре родители прорвались в школу № 101 и попытались силой забрать детей во время угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По данным СМИ, во время сигнала тревоги педагоги остановили занятия и перевели учеников в коридоры — подальше от окон. Но в школу пришли родители.

Как утверждается, они выбили калитку и угрожали охране, требуя отдать детей. Охрана вызвала Росгвардию. Только после прибытия наряда родителям начали выдавать учеников.

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