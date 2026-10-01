Родители штурмовали школу и выбили калитку во время тревоги БПЛА

В Краснодаре родители пытались силой забрать детей из школы при атаке БПЛА

Общество

В Краснодаре родители прорвались в школу № 101 и попытались силой забрать детей во время угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По данным СМИ, во время сигнала тревоги педагоги остановили занятия и перевели учеников в коридоры — подальше от окон. Но в школу пришли родители.

Как утверждается, они выбили калитку и угрожали охране, требуя отдать детей. Охрана вызвала Росгвардию. Только после прибытия наряда родителям начали выдавать учеников.

Ранее стало известно, что россиянин и украинец спасли пассажиров Flydubai в Саудовской Аравии.

Актуально

Читайте также

Как утихомирить шумных соседей: пошаговая инструкция

Как утихомирить шумных соседей: пошаговая инструкция

В Подмосковье прошла донорская акция от Союза машиностроителей России

В Подмосковье прошла донорская акция от Союза машиностроителей России

Штрафы за костры на дачах: эксперт рассказал, реально ли дачникам получить их

Штрафы за костры на дачах: эксперт рассказал, реально ли дачникам получить их

Высокая явка и спокойная обстановка: как проходит последний день голосования в Химках

Высокая явка и спокойная обстановка: как проходит последний день голосования в Химках

Маньяка-актера Гаськова приговорили к пожизненному сроку за 10 убийств

Маньяка-актера Гаськова приговорили к пожизненному сроку за 10 убийств

Герой России Людмила Болилая: «Голосование — это возможность самим определить будущее страны»

Герой России Людмила Болилая: «Голосование — это возможность самим определить будущее страны»

Два ломтика бекона и диагноз — рак: врач развеяла опасения об онкологии из-за ряда продуктов

Два ломтика бекона и диагноз — рак: врач развеяла опасения об онкологии из-за ряда продуктов

Когда в Москве ударят заморозки? Метеоролог рассказала о похолодании до минуса в столичном регионе

Когда в Москве ударят заморозки? Метеоролог рассказала о похолодании до минуса в столичном регионе

Водный сад «Северные пруды» откроется в Сергиевом Посаде

Водный сад «Северные пруды» откроется в Сергиевом Посаде

Субботник обернулся уголовным делом: многодетной матери грозит статья

Субботник обернулся уголовным делом: многодетной матери грозит статья

Сын Рамзана Кадырова дебютировал на выборах в Госдуму с голосом и лезгинкой

Сын Рамзана Кадырова дебютировал на выборах в Госдуму с голосом и лезгинкой

Россиянин попал под суд за попытку сжечь коллегу в костре

Россиянин попал под суд за попытку сжечь коллегу в костре

Добавьте mosregtoday.ru в избранное